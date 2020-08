GDF Presente auxilia coleta de lixo no Pôr do Sol

Melhoria executada pelo Pólo Oeste desobstrui rua da Chácara 83 e facilita o acesso do SLU no local

Graças a um importante trabalho executado pelas equipes do Polo Oeste do GDF Presente, as ruas da chácara 83 do Pôr do Sol vão voltar a receber as visitas de um veículo essencial para a comunidade: o mini caminhão de recolhimento de lixo do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que vai realizar a coleta de casa em casa.

Durante os últimos quatro meses, o SLU não conseguia acessar o local devido às obstruções na via de acesso.

A demanda da comunidade foi repassada ao GDF Presente, que foi até o local e melhorou a rua usando 30 toneladas de material fresado como camada de pavimentação, facilitando o deslocamento dos veículos do serviço de limpeza e retomando a coleta de lixo na porta das casas.

Os mini caminhões, que possuem volume de seis metros cúbicos, têm um terço do tamanho de um veículo regular de coleta, que pode carregar 19 metros cúbicos. Por serem menores, eles podem ser utilizados em ruas estreitas, características de muitas vias do Pôr do Sol.

“Antes da desobstrução dessa via, os moradores eram obrigados a levar seu lixo até a esquina para ser recolhido. Agora, podemos executar nosso serviço com mais qualidade, atendendo essa população na porta de suas casas”, explicou Sandra Cordeiro, gerente de limpeza do SLU da Região Oeste.

Presente na conclusão do serviço, o administrador regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Goudim Carneiro, ressalta a gratidão dos moradores pela retomada da coleta de lixo na chácara 83: “É um sonho da comunidade, que se sentiu respeitada a partir do momento que o GDF chegou aqui e resolveu o problema. Ficaram muito felizes, nos ofereceram até café e pão de queijo como agradecimento. Para a gente que está ali representando o governo, é uma satisfação enorme”.

Tapa-buracos e quebra-mola no SCIA

Continuando suas ações no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), o Polo Central do programa executou diversas ações nesta quinta (6) pelas ruas da região.

No Setor Leste, o GDF Presente fez uma limpeza com água na praça de quiosque. Já no Setor Oeste, três toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na operação tapa-buracos realizada nos conjuntos 5 e 6 da quadra 6.

Na quadra 9, um quebra-mola foi finalizado em uma via movimentada do local. E, em diversos pontos da região, houve também recolhimento de poda, entulhos e inservíveis por caminhões do Polo Central.

*Informações Agência Brasília