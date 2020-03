GDF vai revitalizar estacionamento de igreja em Taguatinga

“É uma grande vitória para a igreja.” Foi assim que definiu o presidente da Assembleia de Deus de Taguatinga (Adtag), pastor Gilson Ferreira Campos, referindo-se ao andamento do projeto preliminar que praticamente triplicará o número das atuais 50 vagas no estacionamento da área em frente à igreja. O projeto foi apresentado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Administração Regional de Taguatinga.

Os termos do projeto foram discutidos na manhã desta terça-feira (3), durante encontro na Catedral das Assembleias de Deus Campo de Taguatinga (QNJ, Área Especial), com a presença do vice-governador Paco Britto e do administrador regional Geraldo César Araújo, o Geraldinho. Paco se reuniu com o pastor em atendimento à demanda feita ao governo durante a semana de Carnaval, quando o vice-governador esteve na cidade para o Congresso Unidos, da Igreja Assembleia de Deus.

Encaminhamento

De acordo com Geraldinho, houve consenso na concepção do projeto de estacionamento. “Sairemos das 50 vagas atuais para cerca de 120”, destacou. Ele lembra que o documento passará pelo trâmite normal, em que o próximo passo é enviar o projeto para apreciação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Ainda de acordo com o administrador, o deputado distrital Reginaldo Veras, também presente ao encontro, proverá o recurso necessário por meio de emenda parlamentar, que servirá para comprar o material da obra. “Mas toda a mão de obra será feita pela Administração Regional de Taguatinga. Com isso, o custo sairá mais barato”, emendou Geraldinho.

O vice-governador Paco Britto ouviu as reivindicações e frisou que atenderá à demanda dentro do que estabelece as normas do GDF para regularização urbanística e fundiária de templos e organizações sociais. Para se tornar legal, por exemplo, a instituição religiosa deve ter se instalado no imóvel antes de 2007 e estar em área urbana.

*Com informações da Agência Brasília