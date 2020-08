Grupo de trabalho vai projetar o terminal do Sol Nascente

Equipe vai elaborar o projeto para a licitação da obra

Com a publicação da Ordem de Serviço (OS) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (19), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) deu o primeiro passo para a construção do Terminal Rodoviário de Sol Nascente. A OS constituiu o Grupo de Trabalho que vai elaborar o projeto referencial para a implantação do terminal.

O terminal rodoviário é uma antiga reivindicação dos moradores do Sol Nascente, que se intensificou após a criação da Região Administrativa, em 2019. A RA tem cerca de 88 mil habitantes e a demanda por transporte público aumenta a cada ano. Em 2019, a Semob criou a linha 0.159, que passa pela Cidade Estrutural, Taguatinga e Sol Nascente Trecho II (Condomínio Pinheiros), com viagens a cada 14 minutos, totalizando 140 por dia e 70 em cada sentido.

O Transporte público na RA de Sol Nascente é dividido da seguinte forma: no Trecho 1, são três linhas de ônibus com frota de 22 veículos que realizam 229 viagens diariamente; no Trecho 2, 26 ônibus operam em seis linhas e fazem 232 viagens por dia; e no Trecho 3 são 259 viagens diárias, em 7 linhas atendidas por 259 veículos.

A construção do terminal será na Quadra 105, Cojunto M – AE1 – Trecho 2 de Sol Nascente. O terreno destinado ao terminal tem 24.264,90 m² e faz parte do projeto de criação da Região Administrativa. Ainda não há prazos para o início da construção do terminal.

O Grupo de Trabalho é formado por três servidores da Semob. Eles terão prazo de 30 dias, prorrogáveis, para apresentar os resultados dos estudos que vão subsidiar o processo de licitação da obra.

* Agência Brasília com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade