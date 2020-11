Homem é morto a tiros após discussão no Sol Nascente

O homem baleado foi socorrido à UPA de Ceilândia, mas acabou morrendo

Douglas Protázio

Um homem morreu, vítima de disparos de arma de fogo, na região do Sol Nascente, na manhã deste domingo (08/11). O homem de 23 anos, foi atingido por quatro tiros, após uma discussão.

Segundo informações da Polícia Civil do DF, vítima e autor discutiram em frente à uma casa que acontecia um churrasco. Durante a discussão – o autor ameaçou a vítima – afirmando que voltaria depois. Horas depois, dois homens, um deles portando uma arma de fogo, retornaram ao local da discussão e surpreenderam a vítima com quatro disparos, atingindo o homem no tórax e na perna.

O homem baleado foi socorrido à UPA de Ceilândia, mas acabou morrendo. A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), vai investigar o crime.