Homem é preso após tentar matar mulher em Brazlândia

A Policia Civil do DF prendeu em flagrante, um homem acusado de feminicídio tentado, em Brazlândia, na manhã do último sábado (17). A vítima, uma mulher de 45 anos, foi socorrida ao Hospital de Brazlândia em estado grave, em razão de facadas desferidas, no pescoço, pelo homem de 32 anos.

O acusado confessou o crime e informou que o casal mantinha um relacionamento amoroso há cerca de seis meses e, na madrugada do último sábado (17), após uma noite com o uso de bebida alcoólica e cocaína, houve uma discussão. Em casa, o homem pegou uma faca na cozinha, do tipo peixeira, jogou a vítima no chão e cortou o pescoço com o a faca, em seguida, tentou o suicídio, sem sucesso.

A vítima conseguiu convencer o suspeito a levá-la ao hospital. No momento da chegada da polícia, o indivíduo tentou fugir do hospital, mas foi impedido pela equipe de policiais.

Ele foi surpreendido pela ação rápida dos policiais. Os agentes, que também foram ao local do crime e constataram manchas de sangue na localidade, apreenderam a faca utilizada na ação. O homem, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

*Com informações da PCDF