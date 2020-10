Homem em situação de rua tem cerca de 45% do corpo queimado enquanto dormia em Taguatinga

No momento da agressão, ele dormia e não conseguiu identificar o agressor

Um homem em situação de rua, foi queimado, em Taguatinga, próximo à Praça do Relógio, na madrugada desta sexta-feira (23). A vítima – Reginaldo dos Santos Nunes – de 42 anos, teve queimaduras de 1° e 2° graus no tórax, membros superiores e cabeça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, o homem foi encontrado abaixo da marquise do prédio da Caixa Econômica Federal. No momento da agressão, ele dormia e não conseguiu identificar o agressor.

Reginaldo foi atendido e transportada para o Hospital Regional da Asa Norte, pelo Corpo de Bombeiros do DF, com aproximadamente 35% do corpo atingido, consciente e orientado.