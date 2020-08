Homem mata esposa e tenta suicídio após o crime, no Sol Nascente

Após o crime, Izildo tirou uma foto da mulher morta e postou no storie do Wats App antes de tentar se matar

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro, que tentou se matar após cometer o crime, na SHSN 101, Sol Nascente, por volta de 00:19 desta quinta-feira (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, Sônia Miranda Luz, de 35 anos, foi degolada pelo companheiro Izildo Neto Simão dos Santos, de 34 anos.

De acordo com a ocorrência, os policiais foram acionados por um sobrinho da vítima. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher já sem vida no sofá e o homem com um corte feito por faca, no abdomem e no pescoço, deitado em outro sofá na mesma sala. Após o crime, Izildo ainda tirou uma foto da mulher morta e postou no storie do WhatsApp antes de tentar se matar.

O homem foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia consciente, desorientado e estável. A 23ª Delegacia de Polícia vai investigar o crime.

Por Douglas Protázio