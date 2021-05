Jovem de Expressão e Google oferecem 5 mil vagas para formação feminina online

As oficinas de empregabilidade, tecnologia e empreendedorismo, serão realizadas em ambiente virtual

O Potência Feminina é um programa nacional que vai treinar mulheres nos temas de empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia, e ainda gerar apoio a negócios liderados por elas por meio de capacitação, mentoria, aceleração de negócios e capital semente. Ao final de dois anos, cerca de 50 mil mulheres em 10 estados brasileiros terão sido beneficiadas gratuitamente por meio de organizações sociais já selecionadas via edital.

As oficinas de empregabilidade, tecnologia e empreendedorismo, serão realizadas em ambiente virtual, terão conteúdos práticos como, por exemplo, o aprimoramento na confecção de um currículo mais competitivo, e conteúdos técnicos, que vão desde noções básicas de programação, utilização eficiente das ferramentas digitais até orientações relacionadas ao empreendedorismo.

As vagas são destinadas a mulheres a partir dos 16 anos, elas podem escolher realizar formações em 3 modalidades, empreendedorismo, tecnologia e empregabilidade, ao final as participantes receberão certificados emitido pelo IRME (Instituto Rede Mulher Empreendedora) e pelo Google.org

Para se inscrever basta acessar a página de inscrição criada pelo Jovem de Expressão, http://jovemdeexpressao.com.br/potenciafeminina/, a equipe de facilitadoras do programa irá entrar em contato com as inscritas.

O Instituto RME treinou tutores locais para aplicação das capacitações e forneceu computadores e acesso à internet às OSCs que apoiarão a disseminação dos cursos em 10 comunidades, sempre respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades locais para evitar a propagação da COVID-19.

O Programa pretende ainda acelerar 1.200 negócios chefiados por mulheres por meio de metodologia desenvolvida e aplicada pela Rede Mulher Empreendedora há mais de dez anos em centenas de projetos. Será feito ainda um repasse financeiro de R$ 10 mil para 180 deles, selecionados via editais internos lançados durante o projeto.

Sobre o Instituto RME

O Instituto RME, criado em 2017, é o braço social da Rede Mulher Empreendedora – RME e está apoiado em valores como igualdade de gênero, oportunidade para todos, educação, capacitação acessível e colaboração social. O foco é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil e ajudá-las a conseguir autonomia sobre suas vidas e seus negócios.

Sobre o Google.org

O Google.org, braço filantrópico do Google, apoia organizações sem fins lucrativos voltadas a questões humanitárias e aplicam inovação escalável e orientada por dados para solucionar os maiores desafios do mundo. Aceleramos seus progressos conectando-as a uma combinação única de apoio que inclui financiamento, produtos e conhecimentos técnicos de voluntários do Google. Buscamos nos envolver com as pessoas que fazem acontecer, causando impacto positivo para as comunidades que representam, e cujo trabalho tem potencial de produzir mudanças significativas. Queremos um mundo que funcione para todos – e acreditamos que tecnologia e inovação são peças fundamentais para este objetivo.

Jovem de Expressão

O Jovem de Expressão é uma iniciativa do Instituto Caixa Seguradora, em parceria com a Rede Urbana de Ações Socioculturais, RUAS. O Programa está presente na cidade de Ceilândia e tem como objetivo promover a saúde de jovens entre 18 aos 29 anos de idade, realizando ações de terapia comunitária, prevenção à violência, ao crime e ao uso de drogas. Incentivando os jovens a praticarem atividades saudáveis e empreendedoras. Para isso, o programa promove o empoderamento da juventude, por meio de atividades variadas.

Serviço:

Página de inscrição: http://jovemdeexpressao.com.br/potenciafeminina/

Cursos: Empregabilidade, tecnologia e empreendedorismo.

Vagas: 5 mil vagas distribuídas durante 18 meses.

Perfil: Mulheres a partir dos 16 anos.

*Imagem: Potência Feminina