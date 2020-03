Manifestação de interesse no Parque dos Ipês está aberta

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convoca os candidatos habilitados na faixa de renda 1 (até 1.800 reais), que tenham interesse no empreendimento Parque dos Ipês para montar dossiê a ser encaminhado ao agente financeiro (Caixa Econômica Federal) para análise.

A manifestação de interesse será recebida presencialmente ou pelo aplicativo da Codhab, inicialmente para os 10 mil melhores classificados da faixa 1. Essa etapa é muito importante, pois só após a conclusão deste procedimento a Companhia poderá realizar a entrega do imóvel ao candidato.

Para isso, o candidato deverá acessar o aplicativo e realizar seu acesso informando CPF e senha. Após autenticar o acesso, o candidato deverá manifestar interesse em participar do empreendimento Parque dos Ipês.

Posteriormente, o candidato deverá comparecer à sede da Codhab para a entrega de documentação, que acontecerá de quarta (11) à sexta (13), das 8h30 às 17h, e sábado (14) de 8h30 às 12h.

Caso a quantidade de candidatos interessados for superior ao número de unidades, terão prioridade os candidatos de maior pontuação, ou seja, melhor classificação e com o dossiê formalizado.

Segue documentação solicitada para formar o dossiê (todos os documentos com cópias e originais):

RG

CPF

Carteira de trabalho e contracheque

Título de Eleitor

Beneficiário do INSS – declaração nada consta com o valor do benefício

Se for solteiro – certidão de nascimento

Casado – certidão de casamento

Divorciado – averbação do divórcio

Viúvo – certidão de óbito

União estável – declaração

Caso tenha cônjuge, mas não oficialmente, o casal terá que trazer suas certidões de nascimento.

Deficientes – laudo médico constando o CID

Comprovante de residência com CEP

Dependentes menores de 18 anos, certidão de nascimento

Dependentes maiores, carteira de trabalho, RG e CPF

Termo Judicial de Tutela ou Curatela– se necessário

Obs: Caso o candidato seja casado ou possua união estável é necessário a apresentação dos documentos dos dois, bem como, o casal se apresente junto no dia agendado.

O Empreendimento Parque dos Ipês está localizado em São Sebastião e contará com 1.376 unidades habitacionais. Os apartamentos serão de 47 m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

* Com informações da Codhab