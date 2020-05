Moradores de 17 áreas vulneráveis serão testados para Covid-19

Durante a próxima semana, de 1º a 5 de junho, a Testagem Itinerante será realizada em 17 áreas vulneráveis do Distrito Federal, em localidades de Ceilândia, Paranoá, Sol Nascente, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Taguatinga e Arniqueiras. Algumas áreas da Zona Rural serão contempladas.

Endereços e datas

A ação tem por objetivo identificar o novo coronavírus Sars-CoV-2 nas áreas mais remotas do DF, em pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado. Nos quatro primeiros dias de testagem, a Estrutural registrou 320 confirmações para a Covid-19, sendo a região com mais registros nesta ação.

A Testagem Itinerante tem como meta expandir a aplicação dos testes rápidos para os locais que não foram alcançados pelos postos de drive-thru. A iniciativa prevê, ainda, a distribuição de máscaras de tecido e kits de higiene e saúde bucal à população, além de reforçar as orientações quanto às medidas de prevenção.

Diferente dos pontos de drive-thru, a população desses locais não precisa fazer o agendamento no site testa.df.gov.br. Contudo, a equipe de saúde pode fazer o cadastro do cidadão na hora, caso ainda não tenha. O resultado é entregue em até 20 minutos.

dff* Com informações Agência Brasíliafdfdf