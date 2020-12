Mulher é assassinada pelo companheiro, no Sol Nascente

Segundo testemunho de uma vizinha, o agressor gritava em alta voz, palavras relacionadas à religião, durante a execução do crime

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (11), na Chácara 151 do Sol Nascente. A vítima de 34 anos, foi atingida por golpes de faca, desferido pelo próprio companheiro.

Segunda informações da Polícia Civil do DF, policiais militares se depararam com o homem em sua casa, esfaqueando a mulher, que estava deitada de bruços no chão. Os militares arrombaram a porta do barraco e utilizaram uma pistola taser para tentar contê-lo, mas ele resistiu ao choque e continuou esfaqueando a vítima.

Os policiais acabaram efetuando um disparo de arma de fogo no homem, mas ele só parou quando foi golpeado com uma barra de ferro no braço. Segundo testemunho de uma vizinha, o agressor gritava em alta voz – palavras relacionadas à religião – durante a execução do crime.

Após contenção do homem, uma equipe médica do Corpo de Bombeiro Militar do DF tentou prestar os primeiros socorros à mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia. Ele vai responder por crime de femicídio. A 19ª Delegacia de Polícia registrou a ocorrência.

*Douglas Protázio com informações da PCDF