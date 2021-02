Mulher mata marido com facada e alega legítima defesa no Sol Nascente

Uma mulher de 25 anos, matou o marido a facadas, no Trecho II do Sol Nascente. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (16). Renan de Araújo Oliveira, de 33 anos, foi socorrido ao Hospital Regional de Ceilândia, passou por cirurgia, mas acabou falecendo.



A agressora alega ter agido em legítima defesa. Ela contou aos policiais da 19ª Delegacia de Polícia que tinha constantes brigas com o companheiro e na noite do crime sofreu agressões por parte da vítima. De acordo com um familiar, o casal morava há pouco tempo na região. Renan foi atingido com três facadas, todas nas costas.

A mulher foi solta logo após prestar depoimento. A Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM II) vai investigar o crime.