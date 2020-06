Na Hora: Confira a lista dos diversos serviços que podem ser feitos a distância

Mesmo autorizado a retomar os atendimentos presenciais em suas unidades desde a semana passada, observando todos os protocolos de segurança sanitária necessários, o Na Hora continua vigilante contra a disseminação do novo coronavírus no DF. Em razão da pandemia, o serviço tem divulgado meios alternativos para que a população resolva seus problemas sem sair de casa, de forma a manter o isolamento social e proteger a si mesmos e suas famílias.

Uma das medidas adotadas pelo Na Hora foi a disponibilização de um portal com as medidas e iniciativas concebidas justamente para o período de pandemia, além da listagem de serviços que podem ser realizados a distância e informações sobre o que fazer caso o cidadão precise se deslocar até uma das unidades. Outra maneira de encontrar os serviços com suporte a distância que cada órgão parceiro do Na Hora disponibiliza é acessando a aba Autoatendimento, também disponível no site oficial.

“É importante lembrar que o cidadão só deve buscar atendimento presencial para demandas urgentes. Os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus devem continuar”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Se precisar ir a uma unidade, não se esqueça da máscara, mantenha o distanciamento e use álcool gel. Mas antes de sair, reflita se não é possível resolver seu problema pela internet ou aplicativo.”

Devido à pandemia, o Na Hora também ampliou seus canais de contato com a população. Além dos telefones das unidades, quem precisar tirar dúvidas ou receber orientações sobre como sanar seus problemas pode entrar em contato pelos perfis do Na Hora no Instagram e no Facebook, além do e-mail atendimento.nahora@sejus.df.gov.br.

Mais agilidade e menos desistências

Dados analisados mostram que, entre janeiro e março deste ano, o trabalho de atendimento nos postos do Na Hora está mais eficiente, o que gera uma taxa de espera menor e, consequentemente, um índice de desistências também inferior. Se comparado aos três primeiros meses de 2019, o tempo médio de espera para atendimento diminuiu de 14 para 12 minutos, enquanto a taxa de desistência reduziu de 6,8% para 5,2%.

Com o início da quarentena, em março, as unidades ficaram fechadas até esta semana. No período, o site do Na Hora recebeu cerca de 131 mil acessos, dos quais 76,6% a partir de novos visitantes.

“No período em que ficamos sem atendimento ao público, realizamos trabalhos internos de manutenção e modernização do layout de nosso site, além das adaptações necessárias nas unidades para a contenção da disseminação do coronavírus para que retomássemos as atividades nesta semana”, ressalta o subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, Tiago Santana.

Futuro do Na Hora

Serviço mais do que consolidado na vida dos cidadãos e cidadãs brasilienses, os planos para o futuro dos serviços do Na Hora são otimistas. A expansão para as regiões administrativas que ainda não possuem unidade de atendimento já está sendo planejada.

Um exemplo disso foi a inauguração, no início de março, do Na Hora Perícia Médica Federal, a primeira central de perícia médica em parceria com um governo estadual montada no Brasil. “Nossa perspectiva é fazer com que o nosso serviço continue desenvolvendo sua governança, para se tornar um órgão cada vez mais eficiente e transparente”, destaca Tiago.

O Na Hora é coordenado pela Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

Confira abaixo os canais de atendimento dos órgãos mais procurados no Na Hora.



Caesb

– WhatsApp: (61) 98480-5115

– Aplicativo: iOS e Android

– Autoatendimento: clique aqui

– Teleatendimento: Central 115

– Agência virtual: clique aqui

CEB

– Atendimento virtual: clique aqui

– Aplicativo: iOS, Android e Windows Phone

– SMS: envie uma mensagem para o número 27323 com o seguinte conteúdo: SL + Código do Cliente

– Teleatendimento: Central 116

– Agência virtual: clique aqui



Detran

– Teleatendimento: Central 154

– Portal de serviços: clique aqui

INSS

– Aplicativo: iOS e Android

Procon

– Teleatendimento: Central 151

– Portal de serviços: clique aqui

Receita Federal

– Chat online: clique aqui

– Portal de serviços: clique aqui

Secretaria de Economia

– Atendimento virtual: clique aqui

– Teleatendimento: Central 156, opção 3

– Portal de serviços: clique aqui

Superintendência Regional do Trabalho do DF

– Carteira de Trabalho digital: iOS e Android

– Atendimento virtual: clique aqui

– Teleatendimento: Central 158

– Contato: clique aqui

* Com informações da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão