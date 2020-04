No DF, o coronavírus está avançando mais rápido nas regiões mais pobres

Apesar de o Plano Piloto ainda ser o local do Distrito Federal com a maior quantidade de casos, o coronavírus está ganhando espaço nas regiões administrativas afastadas do centro de Brasília. As maiores taxas de crescimento da Covid-19, segundo o mais recente boletim da Secretaria de Saúde, foram verificadas em Ceilândia, Santa Maria e Taguatinga. O levantamento foi realizado pelo (M)Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles.

A RA com a maior quantidade de infectados ainda é o Plano Piloto, com 166 pessoas diagnosticadas. Em seguida, Águas Claras (64) e Lago Sul (62). As três localidades estão entre as que têm a maior renda média no Distrito Federal. Isso acontece porque o coronavírus é importado, ou seja, os primeiros casos da Covid-19 surgiram em pessoas que chegaram do exterior.

Aos poucos, entretanto, o cenário está mudando. Em Ceilândia, a quantidade de infetados com a Covid-19 confirmados passou de 3 no primeiro dia de abril para 20 nesse domingo (12/04). Em Taguatinga, eram apenas 7 contaminados no começo do mês. Agora, são 20. Matéria completa do Metrópoles aqui.