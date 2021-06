Nova campanha de castração será aberta na terça-feira (29)

Serão oferecidas 2,5 mil vagas para procedimentos em clínicas de três regiões administrativas do DF

Agência Brasília

Terá início na próxima terça (29), às 10h, a terceira edição da Campanha de Cadastro para Castração de Cães e Gatos, promovida pela Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto Brasília Ambiental. A oferta é de 2,5 mil vagas para preenchimento on-line, no site do órgão. O cadastro ficará aberto até que todas as vagas sejam preenchidas.

O secretário-geral do Brasília Ambiental, Thúlio Moraes, informa que a novidade para essa campanha será a diversificação da prestação do serviço: “O instituto está dando prosseguimento ao programa permanente de castração de animais domésticos, agora com a estratégia de descentralizar as vagas em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, contando com o apoio de três clínicas contratadas para essa finalidade, no Paranoá, em Samambaia e no Gama”.

Tutores de cães e gatos interessados em participar da campanha deverão ler atentamente as regras antes de efetuar o cadastro. Do total de vagas oferecidas, serão 150 para cadelas com mais de 20 kg, 500 para cadelas com menos de 20 kg, 608 para cachorros, 672 para gatas e 570 para gatos. As castrações serão feitas nas clínicas Coração Peludinho, no Gama; Dr. Juzo, em Samambaia, e PedAdote, no Paranoá.

O resultado do cadastro, bem como as datas das cirurgias, será publicado até 2 de julho, também no site do Brasília Ambiental. Dúvidas sobre a campanha poderão ser esclarecidas pelo celular (61) 9.8553-2756, com Greice.

Consulte aqui as regras da campanha.

*Com informações do Brasília Ambiental