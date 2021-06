Obras no Trecho 2 do Sol Nascente são retomadas

GDF vai investir mais de R$ 16 milhões para tocar serviços de infraestrutura e urbanização na região, além de criar 150 empregos

Agência Brasília

Em continuidade à missão de executar obras em todas as cidades, o Governo do Distrito Federal (GDF) retomou nesta terça (1º) os serviços de infraestrutura do Trecho 2 do Sol Nascente. Serão investidos mais de R$ 16 milhões na região, o que vai possibilitar a geração de aproximadamente 150 empregos.

O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha, que esteve acompanhado de secretários, presidentes de empresa e parlamentares para acompanhar os trabalhos na região administrativa.

“Nós tivemos que refazer os projetos para fazer as coisas bem-feitas. A população do Sol Nascente/Pôr do Sol merece as coisas bem-feitas. Vamos trazer para cá restaurante comunitário, conselho tutelar e obras de infraestrutura para que vocês possam bater no peito e dizer: eu moro no Sol Nascente/Pôr do Sol”, disse o governador Ibaneis Rocha.

As obras no Trecho 2 são parte de um grande projeto de infraestrutura e urbanização em todo o Sol Nascente/Pôr do Sol e vai contemplar a pavimentação de mais de 104 quilômetros de ruas; a execução de 82 quilômetros de canais de drenagem e readequação de nove bacias de detenção; a instalação de mais de 825 mil metros quadrados de calçadas e outros 309 quilômetros de meios-fios. A retomada foi possível após a contratação de uma nova empresa para completar os serviços.

Nesta terça (1º), o governador Ibaneis Rocha autorizou a licitação para as obras nos trechos 1 e 3 da cidade e também de obras de esgoto no trecho 2, a ser realizada pela Caesb.

“É uma região carente de infraestrutura. As obras infelizmente tiveram que parar por uma questão judicial, mas agora voltaram e isso vai trazer muito mais dignidade para a nossa população”, avalia o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira. Além das obras, o projeto Energia Legal começa a levar energia elétrica em áreas passíveis de legalização da região.

De acordo com o último levantamento da secretaria de Obras, no Trecho 1, todos os serviços previstos em contrato foram realizados. No Trecho 2, 76,70% da drenagem, 43,79% da pavimentação e 61,66% dos blocos intertravados estão concluídos; e, no Trecho 3, 71,49% dos serviços de drenagem, 6,08% de pavimentação, 29,92% de meios fios e 37,81% da pavimentação foram executados.

Entenda o caso

Os serviços no Sol Nascente estavam paralisados desde o fim de 2019, quando um dos integrantes dos consórcios responsáveis pela execução dos serviços entrou em processo de recuperação judicial. Isso acabou levando à rescisão dos contratos com os mesmos por não atenderem às condições exigidas, situação agora corrigida pela Secretaria de Obras.

“Concluir as obras de infraestrutura do Sol Nascente é uma das prioridades do governo. Neste momento estamos retomando o Trecho 2, e nossa expectativa é de fazermos a licitação dos Trechos 1 e 3 entre julho e agosto para que possamos prosseguir a partir do primeiro trimestre de 2022”, afirma o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Enquanto os serviços do Trecho 2 foram retomados, as obras nos Trechos 1 e 3 estão em fase final de atualização dos projetos para serem licitados. “Do início da obra até agora, a cidade não parou de crescer. Esse crescimento exigiu a atualização dos projetos para que incluíssemos ruas até então não contempladas ou a realocação de obras que antes iam ser feitas em locais nos quais existem casas ou comércio hoje”, explica a subsecretária de projetos, orçamento e planejamento de obras da SODF, Ery Brandi.