Oferta de ônibus é ampliada no Sol Nascente

Secretaria de Transporte e Mobilidade cria mais linhas e viagens para o trecho III

Agência Brasília

A partir da próxima segunda-feira (10), os moradores do trecho III do Setor Habitacional Sol Nascente, serão beneficiados com a criação de duas linhas de ônibus e com alteração no funcionamento de outras três.

Com as intervenções, implantadas com base em solicitações de moradores, mais cinco linhas passarão a atender o Trecho III do Sol Nascente. A localidade ganhará mais 46 viagens de ônibus por dia.

Outra mudança que está sendo implantada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade é a criação de atendimento direto, nos horários de pico, para Rodoviária do Plano Piloto, W3 Sul e W3 Norte, Águas Claras e Arniqueiras.

Confira as mudanças

Linhas novas:

385.1 – QNR/Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III (P1 Norte – P1 Sul) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo)

330.1 – QNR 5 / Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III (Ceil. Norte-Sul) / W3 Norte (EPTG-SIG)

Linhas com novos itinerários:

0.930 – QNR 5 / Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III / W3 Sul / Rodoviária (Via Estádio – EPTG)

0.041 – QNR / Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III / Taguatinga Centro / Águas Claras (Taguatinga Shopping)

0.039 – QNR / Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III / Exp. Setor O (Via O3 – N2 – Via Leste) / Taguatinga (Via Estádio – Tag. Shopping) / Arniqueira

Linha com novos horários:

0.906 – QNR / Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III (Setor O – Expansão – Via M2) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

Outras intervenções:

– A linha 0.930 deixará de passar pela Esplanada do Ministérios devido à baixa demanda;

– A ligação entre o Condomínio Privê e Águas Claras será feita pela linha 0.047, com 11 viagens diárias, e não mais pela linha 0.041, que oferecia 7 viagens por dia;

– A linha 0.039 deixará de passar em Águas Claras.

Os novos horários e itinerários poderão ser consultados a partir do dia 10 de maio no site da Semob.

*Com informações da Semob