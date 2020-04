Ônibus circulam com escala de domingo na sexta-feira santa

Na próxima sexta-feira (10), feriado da Paixão de Cristo, os ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) deverão circular de acordo com a tabela horária de domingo. A decisão da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) já foi comunicada aos operadores do sistema.

A tabela horária de domingo costuma ser adotada em todos os feriados nacionais, quando a demanda por transporte público na capital é bastante reduzida. Na sexta-feira santa, no entanto, a Semob sempre adotou escala especial, sobretudo devido às cerimônias religiosas, em especial do Morro da Capelinha, em Planaltina/DF, onde ocorrem encenações da Paixão e Morte de Cristo, com presença de milhares de fiéis.

Como a Via Sacra foi cancelada este ano, como medida de prevenção devido à pandemia de coronavírus, a Secretaria adotou a escala de domingo para a circulação de ônibus no Distrito Federal.

A Semob definiu, ainda, que no sábado (11) os ônibus deverão seguir a tabela normal que é costumeiramente utilizada aos sábados.

* Com informação da Semob