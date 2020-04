Pais criam petição contra reabertura de escolas militarizadas, afirma Metrópoles

Os pais e responsáveis por estudantes matriculados nas escolas cívico-militares criaram uma petição on-line com o objetivo de sensibilizar o governador Ibaneis Rocha (MDB) a adiar a reabertura das unidades gerenciadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A ideia foi cogitada pelo emedebista após reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ocorrida na tarde de segunda-feira (20/04), no Palácio do Planalto. As informações são do site Metrópoles.

Pelo menos dois grupos de WhatsApp foram criados com a finalidade de organizar protestos, abaixo-assinados e até ações judiciais para tentar evitar a reabertura das unidades com gestão compartilhada. Por meio de um link, o Metrópoles ingressou nos bate-papos para acompanhar as manifestações dos usuários. Até as 17h desta terça-feira (21/04), o manifesto havia recolhido mais de 2,5 mil assinaturas.

“Se quisessem testar a população, deveriam abrir o comércio e não expor as crianças. Não queremos nossos filhos como cobaias humanas”, escreveu uma mãe em um dos grupos, batizado Colégios Militares Contra Covid e que reúne pelo menos duas centenas de participantes. Matéria completa do Metrópoles aqui.