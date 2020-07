Parceria com Novacap revitaliza vias rurais em Sol Nascente/Pôr do Sol

Obra beneficiará milhares de pessoas que utilizam o caminho diariamente

Desde o início do mês de julho, o trânsito de caminhões e equipamentos pesados se tornou rotina para os moradores das chácaras 76 e 94 do Pôr do Sol. Em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a administração regional executou obras de terraplanagem e aplicação de material fresado em uma estrada no local, um reparo que cobriu cerca de 1,5 quilômetro da via.

Na manhã desta quarta-feira (15), as melhorias chegaram à Chácara 34, na via que liga o Trecho 01 ao 02, no Sol Nascente. Os reparos realizados na via, com cerca de 900 metros de extensão, beneficiarão cerca de 10 mil pessoas que utilizam o caminho diariamente.

O engenheiro civil Aires Soares explica que a fresagem consiste na remoção da camada superficial do pavimento, etapa preliminar do processo de reciclagem. “A técnica de reutilização do material fresado se apresenta como alternativa econômica e ambiental em projetos de restauração de pavimentos”, detalhou Aires.

Administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Goudim Carneiro ressaltou a importância dessas obras para a população local. Ele explicou que as famílias residentes na Chácara 76 estavam completamente isoladas, mas com a aplicação do fresado o acesso delas foi facilitado. Goudim também ressalta a extrema importância das obras na Chácara 34 para a população.

“A travessia que interliga os trechos 1 e 2 possui um tráfego muito grande de veículos e conseguimos, com o apoio da Novacap, deixar essas vias em condições dignas, até que o asfalto finalmente chegue à nossa cidade”, afirmou Goudim.

…e agora propicia deslocamentos com mais segurança | Foto: Novacap

A parceria consiste no apoio técnico e na utilização de material fresado por parte da Novacap. Equipamentos como motoniveladora (patrol), pá carregadeira, caminhão-pipa e basculante são responsabilidade da administração regional, que também fornece toda a mão de obra.

A ação foi bem recebida pela população local. “Venho aqui como produtor rural que transita por essas vias todos os dias dizer que está sendo realizado um trabalho bacana. E a sociedade – tanto da Chácara 76, que são centenas de pessoas, quanto os produtores rurais daqui – agradece ao GDF por esse trabalho”, agradece João Paulo Serafim, morador da região administrativa.

* Com informações da Novacap