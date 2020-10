Peba latrocida roda na mão dos canas da 23ª DP

Policiais da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) prenderam em Águas Lindas-GO, um homem de 18 anos, indiciado por latrocínio e corrupção de menores, nesta segunda-feira (19). Os crimes ocorreram em junho deste ano, no Setor Habitacional Por do Sol.

Segundo a corporação, o criminoso em companhia de um adolescente, abordou a vítima, de 19 anos, e roubou um celular. Após o roubo, o menor desferiu uma facada no peito da vítima, que foi socorrida, mas acabou falecendo. O infrator foi identificado e apreendido.

O celular da vítima foi recuperado no momento da prisão do receptador, ocorrida em setembro. O homem também é suspeito de ter praticado outro latrocínio, em maio deste ano, na QNP 32 do Setor P Sul. Após abordar a vítima, de 18 anos, o latrocida teria desferido um golpe de faca.

*Com informações da PCDF