Traficante é preso com 200 quilos de maconha debaixo da cama da filha, no Sol Nascente

A droga estava escondida debaixo da cama da filha de seis anos do traficante

Policiais militares apreenderam 190 quilos de maconha e 10 quilos de skunk, na Quadra 105, no Sol Nascente, na noite desta quinta-feira (26). A droga estava escondida debaixo da cama da filha de seis anos do traficante.

Segundo a PMDF, o traficante distribuía a droga circulando na carroça de um amigo. De acordo com o terceiro-sargento W. Oliveira, a dupla fazia a distribuição dos entorpecentes em Ceilândia, no Riacho Fundo, Recanto das Emas e Taguatinga. “Eles acreditavam que a carroça era um bom disfarce”, conta.

Enquanto faziam uma entrega no Recanto das Emas, foram abordados pelos militares. Os policiais encontraram cerca de dois quilos de maconha e dinheiro misturados com o lixo levado na carroça. Um detalhe chamou a atenção dos policiais: havia uma conta de energia com o endereço no Sol Nascente. Depois de interrogá-los, os militares descobriram que era o endereço do traficante.

O traficante mora com a mulher e filha, mas as duas não estavam em casa na hora da prisão. Quando os policiais entraram na residência, sentiram o cheiro muito forte da maconha. Sem ter como esconder a posse da droga, o homem revelou onde ela estava escondida.

Ele e o amigo carroceiro foram presos em flagrante e levados para a 15ª Delegacia de Polícia.