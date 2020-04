PMDF e comunidade se unem para ajudar moradores do Sol Nascente

Policias militares e comunidade se uniram em campanha de doação de cestas básicas na tarde desta quinta-feira (16), na Ceilândia.

Os policiais militares do II Comando de Policiamento Regional Oeste da Polícia Militar do Distrito Federal (II CPRO) em parceria com o coordenador pedagógico do Centro Olímpico e Paraolímpico Parque da Vaquejada realizaram doações de 200 cestas básicas para famílias do Setor Habitacional Sol Nascente.

“É muito gratificante poder ajudar neste momento de dificuldade para todos… Estamos nos deparando com pessoas extremamente necessitadas, toda ajuda é bem-vinda. A necessidade é real.” relatou o Sargento R. Silva, um dos participantes.

A cestas foram arrecadadas na comunidade e entre os militares. É a segunda ação de doação que ocorreu neste mês de abril. A iniciativa visa minimizar os danos causados pela crise na população vulnerável desta região.