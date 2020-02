Polícia prende suspeito de matar motorista de aplicativo no Sol Nascente

A Polícia Civil prendeu, na tarde deste domingo (9), um homem de 23 anos suspeito do assassinato do motorista de aplicativo Túlio Russel César, de 27 anos. Um adolescente de 15 anos, que também teria envolvimento no crime, chegou a ser levado à delegacia mas foi liberado. As informações são do site G1-DF.

A vítima foi encontrada morta na manhã deste domingo, no Sol Nascente. Túlio levou um tiro na cabeça e estava ao lado do próprio carro. Ele morreu no local.

Segundo o delegado da 24ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, Maurício Iacozzilli, os suspeitos moram perto da região onde o crime ocorreu e portavam uma arma calibre 22, compatível com os ferimentos na cabeça da vítima.

O delegado afirma que aguarda os laudos periciais para indiciar a dupla pelos crimes de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.