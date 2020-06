Prato Cheio: retirada de cartão começa segunda (22)

O benefício de R$ 250 poderá ser sacado por 26 mil pessoas que solicitaram cestas básicas em unidade de atendimento socioassistencial

A consulta sobre os beneficiados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para retirar o Cartão do Prato Cheio continua aberta. O programa irá repassar R$ 250 para as 26 mil pessoas que já solicitaram cestas básicas de alimentos em alguma das unidades de atendimento socioassistencial do Distrito Federal. O benefício permite a aquisição de itens da cesta básica e de pão e leite nos mercados da cidade.

“O Prato Cheio, além de fazer girar a economia local, uma vez que os alimentos vão ser comprados nos estabelecimentos comerciais da região, permite a autonomia dessas famílias na hora de escolher os produtos alimentícios”, destaca da secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Os beneficiários precisam acessar este site para obter a informação sobre o agendamento, com o dia e o local, em que seu cartão estará disponível para ser retirado. Os cartões serão entregues aos beneficiários, entre os dias 22 de junho e 1º de julho, nas agências do BRB indicadas para a retirada.

O BRB vai utilizar o endereço do beneficiário, informado no momento do cadastro de requisição da cesta básica, para definir a agência bancária para a retirada do cartão.

Benefício

O Programa Prato Cheio é um auxílio de segurança alimentar e nutricional, com transferência de crédito para aquisição de itens da cesta de alimentos e de pão e leite, como forma de garantir alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no Distrito Federal.

O valor do benefício é de R$ 250, com uso restrito em estabelecimentos alimentícios. O cartão do Prato Cheio não estará habilitado para a função saque.

Estão na lista para receber o auxílio famílias que já solicitaram a cesta de alimentos em alguma unidade de assistência social, como os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – desde que o requerimento esteja registrado no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS) da Sedes e atenda aos critérios e perfil de acesso do programa. No mês passado, já foram emitidos 10 mil cartões do programa para famílias em insegurança alimentar no DF.

Têm direito ao benefício, famílias de baixa renda – com renda familiar igual ou inferior a 1⁄2 salário mínimo (R$ 522,50) per capita – e que residem no Distrito Federal e declaram encontrar-se em situação de insegurança alimentar.

Entre as famílias com esse perfil, serão priorizadas aquelas que são monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos. Na composição familiar ter a presença de crianças de 0 a 6 anos, pessoas com deficiência e pessoas idosas.

O benefício poderá ser concedido cumulativamente com outros benefícios socioassistenciais, como o Bolsa Família e o DF Sem Miséria, desde que atenda os critérios de elegibilidade.

Para saber o local e data de retirada do cartão

O cidadão deve acessar o site www.rendaemergencial.brb.com.br.

Será preciso inserir o CPF e a data de nascimento

Ao fim da consulta, será informado o dia determinado para que o usuário vá uma agência do BRB para a retirada do cartão. Mas atenção: o usuário deve ir apenas na unidade indicada ao final da consulta. É só nela que ele conseguirá retirar o cartão.

Por ordem alfabética

* Beneficiários do programa Prato Cheio com iniciais dos nomes de letras A, B e C poderão retirar o cartão na segunda, dia 22 de junho. É preciso ir à agência do BRB indicada na mensagem informada no momento da consulta. Para facilitar ainda mais, o BRB também vai abrir as agências mais cedo, às 8h, para atendimento ao público. É preciso apresentar documento com foto e CPF.

* Já os beneficiários com nomes iniciados pelas letras D e E terão os recursos disponíveis na terça, 23.

* Quarta, dia 24, é a vez dos usuários com as letras F, G, H e I.

* Beneficiários com nomes iniciais em J, K e L recebem dia 25, quinta.

* Na sexta, dia 26, é a vez dos que têm nome iniciado com M.

* O dia 29 é voltado aos beneficiários com os nomes de letra inicial N, O, P e Q.

* No dia 30, a entrega dos cartões será feita aos com nomes iniciais em R.

* Por fim, o dia 1º é voltado aos beneficiários que têm o nome com S, T, U, V, W, X, Y e Z.

* Com informações da Sedes