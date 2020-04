Projeto para construir 132 casas no Sol Nascente é aprovado

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF aprovou a contratação de empresa para execução de 66 casas sobrepostas, que somam 132 unidades habitacionais na Quadra 209 do Sol Nascente Trecho II, em Ceilândia. A decisão foi publicada no DODF desta terça-feira (14).

As unidades de um, dois e três quartos serão destinadas a candidatos da faixa de renda 1 (até R$ 1.800), e a previsão é que as obras sejam iniciadas no próximo ano.

Os projetos para a construção garantem segurança, salubridade, sustentabilidade e todos os critérios estabelecidos pela Política Habitacional do Distrito Federal. O valor de investimento é de R$ 9.872.337,65.

Esta ação consiste numa iniciativa da Codhab para intervir em áreas de interesse social nos espaços ainda não habitados ou invadidos. Com isso, busca proporcionar mais cidadania, com a melhoria na qualidade de vida e cria espaços dignos.

A iniciativa eleva a autoestima da população e minimiza o déficit habitacional, demonstrando que é possível com baixo orçamento executar obras de qualidade.

*Com informações da Agência Brasília