Publicada licitação para projeto da Avenida do Sol

Via terá cerca de 8km de extensão e ligará o Sol Nascente ao Pôr do Sol. Governo investe mais de R$ 20 milhões na obra

Agência Brasília

Anunciado no início do ano, o projeto da Avenida do Sol, que vai ligar o Sol Nascente ao Pôr do Sol, começa a tomar forma: foi publicado no Diário Oficial do DF o aviso de licitação para contratação do estudo de viabilidade e concepção da obra.

A via terá aproximadamente 7,8 quilômetros e se estenderá entre a BR-070, na altura da QNR, até a Avenida Elmo Serejo. A execução ficará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), que prevê investimentos de cerca de R$ 20 milhões em todo o projeto. Atualmente, cerca de 88 mil pessoas moram no Sol Nascente/Pôr do Sol e serão diretamente beneficiadas com a nova avenida.

A abertura dos envelopes com as propostas e a consequente escolha do projeto será feita em 3 de dezembro, às 10h. A partir daí, os responsáveis pela proposta vencedora terão 75 dias corridos (cerca de dois meses e meio) para apresentar o planejamento de execução da via. Após essas etapas, o DER deve iniciar os preparativos para a licitação das obras.

A Avenida do Sol, além de ajudar no fluxo de veículos, será um ponto de referência importante para quem mora naquela região. “Será uma obra que vai dar uma identidade ao Sol Nascente/Pôr do Sol, por ser uma região que a maioria das pessoas não sabe onde começa e onde termina”, explica o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.

Juntamente com a melhoria no transporte, a construção da avenida também trará melhorias de urbanização, já que além da via estão previstas a instalação de calçadas, iluminação, arborização e a presença de equipamentos públicos ao longo do trajeto. “Por estar passando por dentro de uma cidade, nossa intenção é construir uma avenida mais humanizada, contemplando também a travessia de pedestres e ciclovias”, ressalta Fauzi.

“A população está na expectativa e ansiosa pela realização dessa grande obra”, resume o administrador regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira Domingues, que também ressalta a importância que a nova via terá para a mobilidade da região: “Essa avenida vem para melhorar e muito a mobilidade da comunidade, trazendo mais fluidez para o trânsito. Vamos ligar os três acessos, vai facilitar muito”.

Muitos incentivos

A Avenida do Sol é uma das diversas melhorias que o GDF tem planejadas para Sol Nascente/Pôr do Sol, transformado na 32ª Região Administrativa em agosto do ano passado. O projeto do terminal rodoviário do Sol Nascente/Pôr do Sol foi concluído no início do mês, será licitado em breve e receberá investimento de cerca de R$ 3,2 milhões para a construção.

Também no início do mês, os indicados e indicadas para preencher unidades do empreendimento Parque do Sol foram convocados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab) para a entrega de documentos. Além disso, o GDF também investiu R$ 1,5 milhão para a recuperação e regularização de 13 áreas degradadas nos trechos 1, 2 e 3.