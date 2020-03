Quer levar para casa um amigo de quatro patas? JK Shopping recebe feira de adoção no próximo fim de semana

Em comemoração ao Dia Nacional dos Animais, celebrado dia 14/03, o JK Shopping recebe no próximo fim de semana, 14 e 15 de março, a 4ª edição da Feira de Adoção Pet, em parceria com o Projeto Acalanto. Além de assegurar um lar para animais de rua, o evento busca conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável, a preocupação com o bem-estar animal, e assim evitar possíveis abandonos.

Se você é daqueles apaixonados por animais, e sempre sonhou em ter um bichinho de estimação, pode e deve aproveitar a oportunidade. Cerca de 120 cães e gatos, resgatados nas ruas, ou em situação de risco, estarão por lá em busca de um novo lar. Todos os pets já levaram a primeira vacina e também já estão vermifugados e os animais adolescentes e adultos já irão para o novo lar castrados.

Quem quiser abraçar a causa e adotar um novo amigo precisa ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência. Os interessados ainda passarão por uma entrevista com os organizadores.O evento acontece na praça central de 12h às 18h.

Serviço – 4ª Edição da Feira de Adoção Pet

Data: 14 e 15 de março de 2020

Hora: das 12h às 18h

Local: Praça Central

Classificação: livre

Entrada: franca

Para adoção de animais: é preciso ser maior de 18 anos. Os interessados em adotar um novo amiguinho devem levar original e cópia da identidade, do CPF e do comprovante de residência.