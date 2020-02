Regionais abrem inscrições para centros desportivos e ginástica nas quadras

As inscrições online para o Centro de Iniciação Desportiva (CID), o CID Paralímpico e para o Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PginQ) estarão abertas no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) entre os dias 21 de fevereiro a 8 de março de 2020. São políticas públicas que visam a democratização da prática esportiva e o incentivo à atividade física para toda a comunidade escolar, dentro e fora do ambiente de ensino.

Cada uma das 14 regionais de ensino tem o seu polo de CID para atendimento tanto dos alunos quanto da comunidade. Já o programa Paralímpico funciona em quatro regiões: Ceilândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, Santa Maria, São Sebastião e Taguatinga. Por isso, no ato da inscrição pelo site da SEEDF, deverá ser selecionada a CRE de interesse, a modalidade, turno e o local de atendimento.

Ao todo, serão ofertadas 1.365 vagas para a ginástica nas quadras, 3.158 para os Centros de Iniciação Desportiva e 235 para o CID Paralímpico. Cento e dez professores da área vão atuar nos CIDs, 11 nos CIDs Paralímpicos e 45 no PginQ, com as orientações corretas para cada participante.

Requisitos

Estudantes com idade entre 7 e 18 anos completos até o dia 31 de março de 2020 poderão escolher uma das 17 modalidades do CID: futsal, futebol de campo, handebol, voleibol, basquetebol, badminton, tênis de mesa, xadrez, judô, capoeira, luta olímpica, ginástica artística, ginástica rítmica, taekwondo, natação, atletismo e ciclismo.

No CID Paralímpico, a escolha será entre sete modalidades: atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, parabadminton, futebol de 7 e futsal. Apenas o futebol e a natação têm observações para os estudantes especiais quanto à faixa etária do candidato e à estatura, respectivamente. Para o primeiro, os alunos interessados devem ter entre 11 e 18 anos, e para a atividade na piscina do polo Guará, o estudante deve medir acima de 1,30 metro.

Nas atividades sociais e de ginástica nas quadras toda a comunidade pode participar a partir dos 15 anos completos em 31 de março deste ano. A ideia é gerar consciência corporal, autoestima e socialização entre os participantes.

Divulgação dos sorteados

Após as inscrições, os candidatos deverão aguardar o resultado dos sorteios, que será divulgado a partir do dia 11 de março no site da Secretaria de Educação. As matrículas dos contemplados deverão ser efetivadas até o dia 18 de março.

Haverá uma lista de espera para os que não forem sorteados. Em caso de desistência de algum candidato efetivo, os professores poderão entrar em contato para nova convocação.

* Com informações da Secretaria de Educação