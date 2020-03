Sala de acolhimento tem novo endereço no Sol Nascente

Para oferecer mais acessibilidade aos moradores do Sol Nascente e Por do Sol, a Secretaria de Saúde alterou o endereço da Sala de Acolhimento para Casos Suspeitos de Dengue. Agora, ela está instalada na Unidade Básica de Saúde 16.

“Percebemos a baixa procura da tenda, instalada na área da Administração Regional, devido à dificuldade de acesso. No primeiro dia de mudança, já percebemos o aumento de um para oito pacientes”, destaca o diretor de Atenção Primária à Saúde da Região de Saúde Oeste, Paulo Ricardo dos Ramos Cardoso.

A sala de acolhimento funciona de segunda a domingo, de 8h às 17h. O objetivo é diagnosticar a dengue precocemente e iniciar o tratamento, evitando as complicações decorrentes da doença.

Além da sala da UBS 16, outras 10 estão instaladas em todas as regiões de saúde do Distrito Federal, além de duas salas de hidratação do IGESDF.

Agência Saúde