Secretaria conclui projeto para a obra do terminal rodoviário do Sol Nascente

Edital de licitação da obra deve ser lançado ainda este ano

O projeto do terminal rodoviário do Sol Nascente acaba de ser concluído e com isso a Secretaria de Transporte e Mobilidade intensificou os trabalhos para licitar a obra. O secretário Valter Casimiro e uma equipe de técnicos da Semob visitaram o local onde será construído o terminal, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo o secretário, a expectativa é de que o edital de licitação seja lançado ainda este ano.

“Nas próximas semanas o edital será analisado nas áreas técnica, financeira e jurídica da Secretaria, e cerca de 30 dias após esse trâmite nós devemos lançar o edital para contratar a obra do terminal do Sol Nascente”, disse.

O GDF vai investir cerca de R$ 3,2 milhões na construção. A obra vai gerar mais de 80 empregos direitos e indiretos e deverá ser concluída em 18 meses após o início, previsto para maio de 2021.

De acordo com o secretário, o governador Ibaneis Rocha determinou prioridade para a obra. O terminal é uma reivindicação antiga da comunidade do Sol Nascente, que já soma mais de 80 mil habitantes. Os moradores intensificaram as reivindicações após o governador criar a Região Administrativa (RA), em 2019.

O novo terminal vai beneficiar, diretamente, cerca de 20 mil pessoas. Será construído em terreno com 24,2 mil metros quadrados, localizado na Quadra 105, Conjunto M, AE1 (Trecho 2). O projeto conta com 6 plataformas, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas, 3 salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade.

A expectativa entre os moradores do Sol Nascente aumenta a cada dia. Em conversas com a equipe da Semob, relataram as dificuldades para pegar ônibus no local, ainda sem estrutura e sem conforto. Atualmente, o Trecho II é atendido por três linhas com 229 viagens em dias úteis, 52 aos sábados e 29 aos domingos.

Com a infraestrutura do terminal, outras linhas serão criadas e haverá ampliação da oferta de transporte coletivo que atende o local, de forma que os usuários poderão ter acesso a destinos como Rodoviária do Plano Piloto, W3 Sul, W3 Norte, SIA/Saan, Águas Claras, Pistão Sul e Samambaia.

*Com informações da Semob