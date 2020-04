Sem-teto recebem marmitas estragadas entregues pelo GDF, afirma G1

Pessoas sem-teto que vivem no Distrito Federal relataram à reportagem que têm recebido refeições estragadas entregues pelo GDF. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), “o problema pode ter sido ocasionado pelo acondicionamento das marmitas muito antes da entrega”. As informações são do G1-DF.

Segundo o G1-DF, desde o dia 22 de março, o governo contratou uma empresa para produzir marmitas para pessoas em situação de rua, por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, são fornecidas 2.400 refeições por dia, para o almoço e o jantar.

Instituições sociais que ajudam na distribuição dos alimentos têm notado os problemas. Na última quarta-feira (22), uma Organização Não-Governamental (ONG) que ajuda na entrega das marmitas divulgou o relato de um homem que recebeu a comida.

Relato semelhante foi registrado em Taguatinga Norte pelo líder comunitário Rogério Barba. “A mulher acabou de pegar a comida da van e está passando mal, vomitando, porque a comida está azeda”, disse.

Segundo Barba, agentes sociais que ajudam na distribuição já “reclamaram várias vezes”. Matéria completa do G1-DF aqui.