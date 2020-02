Sol Nascente ganha primeiro Papa Entulho

A Região Administrativa do Sol Nascente terá, em breve, o seu primeiro Papa Entulho. O deputado distrital José Gomes (PSB) assinou ofício que destina R$ 300 mil para a construção desse espaço pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Atualmente, de acordo com o site do SLU, o Distrito Federal conta com 10 pontos como esse.

Todo o material recebido será destinado para as cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis. “Além de deixar a cidade mais limpa, o Papa Entulho irá gerar renda para muitas famílias que vivem dessa atividade”, afirmou o deputado José Gomes.

Papa Entulho

O Papa Entulho é um ponto de entrega voluntária (PEV) de entulho, podas, volumosos, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado. O local possui rampa de acesso a veículos pequenos para o descarte de resíduos de construção diretamente em caçambas.

O local é preparado para receber diariamente, por pessoa, até 1 metro cúbico, o equivalente a uma caixa de água de mil litros, restos de podas, de resíduos da construção civil e volumosos como móveis, vasos e sofás.

Também podem ser entregues óleo de cozinha e materiais recicláveis como papéis, plásticos, papelões e metais, desde que estejam separados e limpos.