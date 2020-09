Sol Nascente ganhará novo empreendimento habitacional. Confira a lista de indicados

Ao todo, serão 420 apartamentos que irão atender candidatos habilitados a partir da faixa de renda 1,5

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) está lançando o projeto de mais um empreendimento habitacional a ser construído na Quadra 105 do Sol Nascente. Ao todo, serão 420 apartamentos que irão atender candidatos habilitados a partir da faixa de renda 1,5.

Os melhores classificados da lista de habilitados do programa, com renda familiar de R$1.800,01 a R$2.600,00 (faixa 1,5), já foram indicados para aquisição de unidade no empreendimento, por meio de obtenção de financiamento junto à instituição financeira. Clique aqui e confira os nomes.

Os interessados deverão aguardar o contato da Construtora UNIK Engenharia ou agendar atendimento diretamente pelo telefone 99806-5685. O aceite ou a recusa da indicação deverá ser confirmado pelo aplicativo CODHAB, na área restrita do candidato.

As unidades são compostas de dois e três quartos, sala cozinha e banheiro, medindo entre 56,69 m² e 68,36 m². O imóvel está sendo ofertado pelo valor de R$ 111 mil a R$ 126 mil.

“Mais um empreendimento que visa atender o déficit habitacional do DF cumprindo uma determinação do Governador Ibaneis Rocha de tratar com dignidade e respeito aqueles que mais precisam. Além de entregar casas, isso é a realização de sonhos de famílias que aguardam a muitos anos por esse momento”, afirma o presidente da Codhab, Wellington Luiz.

A exemplo do empreendimento anteriormente entregue em parceria com a construtora UNIK, o objetivo é concluir as obras antes do prazo estabelecido contratualmente.

Esse projeto faz parte do eixo Morar Bem do Programa Habita Brasília, vinculado ao Minha Casa Minha Vida. Para mais informações, acesse: unikengenharia.com.br

Instalação do aplicativo CODHAB

Fique atento(a)! A Codhab comunica com os seus candidatos por meio de notificação do aplicativo. Para instalar a ferramenta é simples, basta ir à loja de aplicativos do celular – Google Play, no caso do Android, e App Store – no caso do iOS, e baixá-la. Não esqueça, o nome do aplicativo é “CODHAB”.

*Com informações da CODHAB