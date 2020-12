Sol Nascente/Pôr do Sol recebe “postinhos” e medidores de energia

CEB Distribuição iniciou instalação de equipamentos nas residências da Região Administrativa

Após um ano de bastante trabalho, a Companhia Energética de Brasília (CEB) iniciou nesta semana a instalação de “postinhos” (padrão de entrada) e medidores no Trecho II, Chácara 89, Conjunto A, do Sol Nascente/Pôr do Sol, local do lançamento oficial do Programa Energia Legal. O cronograma prevê, num primeiro momento, a atuação nos Conjuntos A, A1, B, B1, C e C1 que, juntos, somam quase 300 residências. Ao todo, o levantamento realizado em outubro apontou mais de mil moradias em toda a região que agora receberão energia regular e de qualidade.

O presidente da CEB, Edison Garcia, ressalta a importância desse trabalho para a população do Distrito Federal. “O fornecimento de energia regular e de qualidade é de suma importância para o cidadão, que vinha exigindo esse cuidado há décadas. Com o lançamento do Programa Energia Legal pelo governador Ibaneis Rocha, a CEB vai finalmente poder dar atenção às inúmeras regiões em que a energia elétrica não podia chegar antes”, afirmou.

Seguindo o mesmo modelo de atuação definido no início das atividades, a população não precisará procurar a CEB Distribuição para ter sua energia regularizada. Para otimizar o serviço e conseguir atender uma quantidade maior de clientes em um menor espaço de tempo, a companhia vai fazer a instalação ativa da medição, indo até as residências que receberão os equipamentos.

O diretor de Atendimento ao Cliente e Tecnologia da Informação, Gustavo Álvares, lembra da relevância do trabalho realizado. “Foi um longo caminho percorrido até esse momento, em que finalmente vamos iniciar as instalações dos ‘postinhos’ nas moradias dessa comunidade. Fizemos questão de iniciar os trabalhos agora, mesmo com o período de festas, para trazer mais segurança e dignidade para a população do Distrito Federal”, disse.

Agência Brasília