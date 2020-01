Sol Nascente/Pôr do Sol vai receber pórticos de acesso e avenida

A Cidade do Sol ganhará dois pórticos nas extremidades de seus quase 11 quilômetros de pista. A avenida vai a região administrativa de Sol Nascente/Pôr do Sol e será a primeira via projetada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para atender cerca de 100 mil habitantes da antiga área de assentamento.

O projeto é do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) em parceria com a Secretaria das Cidades. A ideia é dar visibilidade à região que em 2019 foi reconhecida como a 32ª região administrativa do DF. Arniqueira é a 33ª.

Os portais serão construídos nos entroncamentos da Avenida Cidade do Sol com a DF-070, entre Brasília e Águas Lindas, e com a Avenida Elmo Serejo. O projeto está em fase de contratação. A previsão de investimento é de R$ 25 milhões.

Após a aprovação, o projeto terá até 90 dias para ser executado, com cerca de sete meses para ser concluído. “Depois da primeira fase do projeto aprovado, iremos atrás de recursos para a execução das obras”, informa o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.

A expectativa do secretário das Cidades, Fernando Leite, é de que os principais equipamentos públicos e urbanos, como escola, igrejas, comércio, agências bancárias e de atendimento dos órgãos do GDF, sejam implementadas ao longo da via, gerando mais estrutura para a população. “Isso dará visibilidade e dignidade a um povo há tantos anos carente de infraestrutura.”

Agência Brasília