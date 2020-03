Suspeito de estupro é morto a marteladas e facadas no Sol Nascente

Um homem ainda não identificado foi mortos a marteladas e facadas no Condomínio Novo Horizonte, no Sol Nascente, na madrugada desta terça-feira (17/03). De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima era conhecida como Sabá. Ele é acusado de cometer estupros na região.

O suspeito do homicídio foi preso em flagrante, ele ainda tentou atear fogo no corpo da vítima.

Transtornado, o suspeito disse aos policiais que tinha matado o homem pois se tratava de um estuprador e que “aquela área” pertencia a ele. Ele confessou que desferiu várias facadas e após a faca quebrar, golpeou a vítima com um martelo.

A 15ª Delegacia de Polícia vai investigar o crime.