49 anos de Ceilândia: confira os detalhes da festa que está sendo preparada para a cidade

Para comemorar os 49 anos da maior cidade administrativa do DF, a Administração de Ceilândia em parceria com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC), estão preparando uma programação especial com mais de 15 horas de atividade e 600 quilos de bolo para a celebrar o aniversário da cidade.

A festa será realizada no dia 28 de março, das 8h às 0h, na praça da Administração Regional de Ceilândia, com uma programação aberta e gratuita para toda a comunidade, com dois palcos e diversas atividades socioculturais.

São esperados mais de 15 mil pessoas durante todo o evento, além de uma ação que visa o transporte de 2.200 crianças de escolas de ensino médio/fundamental e projetos sociais da cidade para a participação da festa de aniversário.

Diversão

Um chamamento público foi aberto http://institutoipcb.org/aniversario-ceilandia/ para a contratação de 18 artistas locais e um nacional, para fazerem apresentações no dia do evento entre shows ao vivo com grupos de forró, trio pé de serra, repentistas, apresentações teatrais, grupos de dança de rua, quadrilhas juninas e o desfile cívico-militar. Um espaço destinado especialmente para as crianças também será montado, com uma grande brinquedoteca com pula-pula, escorregador, tobogã, cama elástica, piscinas de bolinhas e brinquedos infláveis.

Serviços de atendimento

Além da diversão, a programação dos 49 anos de Ceilândia vai oferecer durante todo o dia vários serviços de atendimento à comunidade: orientações jurídicas que será ofertado pela OAB, serviços odontológicos (SESC), carreta da identificação e delegacia de atendimento (PMDF), atendimento ao trabalhador (SETRAB), serviços de atendimento do Na Hora, entre outras ações de diversos órgãos: CBMDF, PCDF, Detran, SLU, SENAC, IESB, Projeção, Universidade Católica e PROCON.

Campanha

Todos os anos, no aniversário da cidade, a administração regional usa a oportunidade para convocar a população local a refletir sobre determinado tema relevante. Este ano, o foco é o acúmulo de lixo na cidade, com a campanha “Lixo vira doença. Limpeza vira beleza!”.

Serviço

Aniversário de Ceilândia – 49 anos

Onde: Praça da Administração de Ceilândia (QNM 13, Módulo B)

Quando: 28 de março, sábado;

Horário: 8h às 0h;

Entrada e serviços gratuitos;

Classificação indicativa livre.