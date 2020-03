5ª Edição do Ruas Convida: Samba traz à Ceilândia show dos cariocas do Grupo 100%

Pelos palcos do Ruas Convida já passaram ícones do Rap, Funk e Reggae. Pare seguir diversificando, a 5ª Edição do Ruas Convida traz para Ceilândia um evento totalmente dedicado ao samba. Prepare o seu pandeiro, a sua roupa e a sua coreografia, pois o evento mostrará que o samba também resiste em nossas quebradas.

O evento acontece no próximo sábado (7), a partir das 16h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Além da atração nacional, o Grupo 100%, também se apresenta a banda local 7 na Roda, Samba da Malandra, Batukda Favela e Guig



Ruas Convida

Com o objetivo de promover o respeito à diversidade e levar cultura para a cidade mais populosa do Distrito Federal, Ceilândia, o projeto tem como finalidade reverter parte da bilheteria para benfeitorias onde é realizada a atividade, a Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. A equipe do Ruas Convida também é composta por alunos do projeto social Jovem de Expressão.

O Ruas Convida é parte do Projeto TEATRO DE EXPRESSÃO, realizado pela Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas) e o Programa Jovem de Expressão — com apresentação do Ministério da Cidadania e do Instituto Caixa Seguradora.



Programe-se

5ª edição RUAS Convida

Data: Sábado, 7 de março

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Cidadão, EQNM 18/20, Ceilândia Norte

Ingressos: https://www.sympla.com.br/ruas-convida—samba__780482

Classificação indicativa: 18 anos