8º Batalhão da PM ganha terreno definitivo em Ceilândia

O pedido foi feito pela Administração Regional e formalizado por Decreto do governador Ibaneis Rocha

O comando do 8º Batalhão da Polícia Militar passa a ter seu terreno definitivo conforme projeto aprovado para o parcelamento do solo, e a criação do lote 01, do conjunto N, na QNN 06, da Guariroba. A medida regulariza definitivamente a área que hoje funciona o 8º Batalhão, que atende as áreas de Ceilândia Sul, Guariroba, P. Sul e o centro de Ceilândia.



A conquista é uma demanda antiga da comunidade e surgiu após reuniões com a Administração de Ceilândia, o Coronel Naime Comandante do CPRO 2 da Região Oeste, e do Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar Major Armando Vale.



Com o novo terreno será possível a construção da nova sede do 8ºBatalhão de Polícia da cidade, além de oferecer uma estrutura melhor e adequada aos policiais militares que atuam na região.



O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que essa conquista para a corporação vai refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade. ” Essa conquista é de todos! Com a regularização do terreno vai ser possível construir uma estrutura que vai garantir condições dignas e adequadas de trabalho para os policiais, o que é muito importante para a valorização do servidor que trabalha diuturnamente para a segurança da população de Ceilândia, enfatiza Marcelo Piauí.