A Arte de Rimar com Nenzin MC: workshop gratuito e online

Há oito anos, o rapper ceilandense Nenzin MC ministra um workshop de rima improvisada no ritmo do RAP. O artista já levou o projeto para escolas, centros de internação socioeducativos, faculdades e programas de juventude. Pensando na continuidade dessa importante iniciativa, Nenzin lança o projeto A Arte de Rimar Online que consiste na disponibilização online e gratuita de videoaulas sobre improvisação rimada. O primeiro vídeo traz um pouco de sua trajetória e contextualiza a série com dez vídeos que serão lançados toda segunda e quarta durante o mês de março.

A cada semana, o artista lançará um novo conteúdo que abordará a teoria e a prática desse importante subgênero do RAP, o freestyle. Serão cinco vídeos explicativos, dois vídeos interativos e três bate-papos com os convidados: Alves, Biro Ribeiro e Marinho.

Os convidados escolhidos pelo projeto são célebres MC’s do Distrito Federal e do Brasil:

Alves é um dos MC’s de maior destaque das batalhas de MC’s do Brasil. É conhecido como “Monstro do Museu” por colecionar vitórias por inúmeras batalhas do país. Dentre vários desafios, destacam-se, campeão estadual em 2015 e 2017, campeão do interestadual da aldeia, em São Paulo, e a sua presença como finalista do Duelo Nacional de MC’s Biro Ribeiro é criador da Batalha do Neurônio e Projeto Espalhe Palavras. Representou o Centro-Oeste no Slam Nacional de Duplas ao lado de Nenzin em 2018.

Marinho foi eleito o melhor MC de batalha do Distrito Federal em 2013, tem seis CDs lançados e foi ganhador nacional da Batalha de MC’S na Casa da NBA em São Paulo, em 2019, o que o levou ao jogo da NBA em Los Angeles (EUA).

Para Nenzin MC, o objetivo do projeto é aproximar o rap de outras manifestações tradicionais de rima.

“Pretendemos estreitar os laços entre tal manifestação cultural de rua, que é a batalha, com a língua portuguesa e manifestações tradicionais de rima – do trovadorismo aos cordelistas. A riqueza cultural e educacional da batalha improvisada é o foco a ser explorado no projeto”, explica o rapper.

Todos os vídeos serão disponibilizados no canal do YouTube do rapper MC Nenzin. Inscreva-se e acompanhe os próximos lançamentos.

O projeto A Arte de Rimar é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e produção da Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas).

