Abertas as inscrições para Educador Esportivo Voluntário

Projeto vai beneficiar cerca de 12 mil pessoas, entre estudantes e professores do DF

Agência Brasília

Até o dia 30 deste mês, estarão abertas as inscrições para a primeira etapa do projeto Educador Esportivo Voluntário (EEV), que selecionará, inicialmente, 120 voluntários profissionais com formação em curso superior.

Os interessados podem fazer o cadastro virtual, com envio de toda a documentação solicitada, no site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Na segunda fase, serão selecionados 280 voluntários sociais – entre graduandos, atletas e comunidade esportiva com objetivos cívicos de promoção e exercício dos direitos humanos, culturais, recreativos ou assistenciais em áreas diversas –, que contarão com o mesmo valor de custo diário.

O projeto beneficiará aproximadamente 12 mil pessoas, entre professores e alunos.

De forma gratuita, profissionais e educadores serão agentes facilitadores no condicionamento físico individual ou em grupo da população. A iniciativa tem caráter voluntário, sem vínculo funcional ou empregatício com a administração pública, contando com ressarcimento de custo diário, para transporte e alimentação de R$ 37 e média mensal de R$ 800.

O projeto abrange ações esportivas, aulas e oficinas em espaços esportivos indicados pela SEL. Na primeira fase, são 3,6 mil vagas, que podem ser preenchidas por meio de inscrições on-line ou presenciais. Para a segunda fase, a meta é abrir mais 8,4 mil vagas aos alunos de todo o DF.

Faça aqui sua inscrição.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer