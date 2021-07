Abertas inscrições para o programa ‘Jovem Candango’

Podem se inscrever jovens de 14 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Primeira inscrição foi feita em evento nesta quinta (1) em Samambaia

Agência Brasília

Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Candango. O pontapé foi dado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), nesta quinta-feira (1), em cerimônia realizada no Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, com a disponibilização de 1,8 mil vagas para a iniciativa.

Jovens aprendizes de 14 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, que desejam ingressar no mercado de trabalho, podem se inscrever no processo seletivo no site da pasta do Esporte. O prazo vai até 15 de julho e a previsão é que em agosto seja iniciada a fase de contratação dos jovens.

Durante o evento, foi transmitido um vídeo didático com o passo a passo para a realização da inscrição de maneira mais eficiente. Ao lado de representantes da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho (OSJC), instituições selecionadas para efetivar os projetos, o primeiro jovem interessado no projeto realizou sua inscrição on-line.

Samuel Tito Martins, de 17 anos, reside na instituição Casa de Ismael há seis anos e acredita que ingressar no Jovem Candango vai ajudá-lo a se estabilizar financeiramente. “Mesmo participando do Jovem Candango, pretendo continuar estudando e depois avaliar em qual área me encaixarei”, explica. Os jovens vão receber dois terços do salário mínimo, que equivale a R$ 733, aproximadamente.

Sob a gestão da SEL, além da formação técnico-profissional, por meio de atividades teóricas e práticas, os aprendizes agora terão acesso à prática esportiva. “Qual jovem não quer ter uma renda com carteira assinada e ainda se preparar adequadamente para o mercado de trabalho? O Jovem Candango promove exatamente isso”, ressaltou a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, na ocasião.

Estiveram também presentes o secretário executivo de Futebol, Paulo Victor Barbosa de Carvalho; o subsecretário de Administração Geral, Clemilton Oliveira Rodrigues Júnior; o subsecretário dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, Ziel Ferreira; o subsecretário de Projetos e Eventos de Modalidades Esportivas, Sidemeron Campos Silva; o chefe de gabinete da Administração Regional de Samambaia, Denílson da Costa; e a deputada federal Celina Leão.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer