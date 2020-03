Aberto processo de seleção para bolsas de estudo no UDF

Servidores públicos do GDF, bem como a comunidade em geral, podem se inscrever no programa de concessão de bolsas de estudos do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) informa que foi aberta seleção.

As inscrições, que devem ser feitas na Escola de Governo (Egov), são divididas em duas etapas. Na terça (3) e na quarta-feira (4), somente servidores públicos podem se inscrever. Já quinta e sexta-feira (5 e 6) são dias reservados para membros da comunidade.

Ao todo, serão oferecidas 455 vagas, divididas, proporcionalmente, entre os cursos que a instituição oferece. O número de bolsas ofertadas corresponde a 10% das vagas abertas no processo seletivo semestral da instituição, divididos nos turnos diurno (212 vagas), vespertino (16) e noturno (227).

No ato da inscrição, os candidatos deverão portar os documentos listados no edital, que pode ser consultado neste link.

* Com informações da Secretaria de Economia