Acadêmicos lançam livro digital com receitas fáceis e divertidas para famílias fazerem em casa

Pizzqueca: nome de brincadeira ou de comida? E se a resposta for “os dois”? Estudantes e professores dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançaram um e-book (livro digital) com receitas fáceis e divertidas, dentre elas a pizzqueca, para pais e filhos fazerem juntos em casa. O livro on-line intitulado de“Gastronomia Divertida” é gratuito e está disponível para download.

O e-book ensina a fazer sucos, doces e salgados nutritivos, além de trazer receitas saudáveis de hambúrguer de banana, brusqueta nordestina, bolinhos, cremes, tortas, sorvetes,bomba doce de tapioca, dentre outras gostosuras.

A construção do e-book contou com a participação de nutricionistas especialistas na área materno-infantil. Além de conter jogos e brincadeiras sobre educação alimentar e nutricional, o livro também apresenta instruções para uma alimentação saudável.

Nos períodos em que está com a família, a criança precisa ter contato com alimentos ricos em nutrientes e ser incentivada a adquirir hábitos mais saudáveis. Por isso, o livro também chama a atenção para os perigos de uma alimentação ruim na infância.

De acordo com Gastronomia Divertida, “uma alimentação desequilibrada pode determinar um estado de saúde precário na infância e refletir em doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, além de redundar em excesso de peso e obesidade”.

“As receitas e brincadeiras foram testadas e aplicadas em escolas e creches dos municípios de Cabedelo-PB e João Pessoa-PB durante o desenvolvimento de projetos de extensão que tiveram o objetivo promover educação nutricional para escolares”, explica na introdução do livro a professora Noádia Priscila Araújo Rodrigues, do Departamento de Gastronomia da UFPB e responsável pela equipe editorial do livro.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil