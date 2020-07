Administração de Ceilândia finaliza limpeza em terreno na QNO 7, Setor O

O espaço foi contemplado com a retirada de entulho e roçagem do mato.

A Administração de Ceilândia intensificou a roçagem e limpeza de áreas públicas com a finalidade de combater possíveis focos do mosquito da dengue, além de minimizar o aparecimento de insetos, escorpiões e roedores transmissores de doenças. O terreno localizado na QNO 07, Setor O, foi contemplado com a retirada de lixo, entulho e roçagem do mato.

A operação de limpeza durou cerca de uma semana e atendeu a um pedido antigo da comunidade local, que antes reclamava do abandono da área, o que atraia animais peçonhentos e gerava insegurança para os moradores da região.

Maria das Graças, de 57 anos, é uma das moradoras da região e comemora a benfeitoria realizada no terreno. “ Há anos o local estava abandonado! Dava medo de passar até por perto. O Mato era muito alto e durante a noite não dava para ver nada, o que servia de esconderijo para bandidos. Agora a realidade é outra. Ficou um lugar agradável e bem mais seguro”, diz agradecida.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que os serviços de limpeza e manutenção da cidade estão sendo intensificados, mas pede a colaboração da comunidade, para juntos, termos uma cidade mais limpa, organizada e segura. “Estamos garantindo ao ceilandense mais qualidade de vida e bem-estar. Pedimos que a população tenha a consciência de não descartar lixo em terrenos baldios ou em vias públicas. A conscientização é a melhor forma de evitar a proliferação do mosquito da dengue e outros insetos peçonhentos”, enfatiza Marcelo Piauí.

*Informações Administração de Ceilândia