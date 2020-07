Administração de Ceilândia instala placas em terrenos cercados para alertar sobre o descarte irregular de lixo

A iniciativa tem como um dos objetivos conscientizar comunidade e os carroceiros sobre a importância de não despejar os resíduos em locais não autorizados

A Administração de Ceilândia começou a instalação de placas para alertar à população sobre o descarte irregular de lixo na maior região do Distrito Federal. Com os dizeres “ Não jogue lixo na cidade que você ama. “ Eu amo Ceilândia”, a frase tem como um dos objetivos chamar a atenção e conscientizar comunidade e os carroceiros sobre a importância de não despejar os resíduos em áreas públicas, além de contribuir para uma cidade mais limpa e organizada.

As placas começaram a ser instaladas em 11 grandes terrenos cercados em parceria entre a Administração de Ceilândia e a Terracap, que antes serviam como descarte de todo tipo de material como sofás velhos, pneus, garrafas, resto de obras, sanitários, eletrônicos e até animais mortos.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, diz que a iniciativa de instalar as placas na cidade é para alertar toda à comunidade de que, cada um, é responsável por zelar do espaço onde vive. “ Precisamos trabalhar coletivamente para vencer a questão do lixo em Ceilândia! A população precisa entender que uma cidade suja é uma cidade doente. O lixo atrai todo tipo de insetos e consequentemente doenças, além da dengue! ”, ressalta Marcelo Piauí.

Marcelo Piauí também explica que equipes da Administração retiram das ruas cerca de 40 toneladas de lixo por dia, e que terrenos e áreas públicas são contempladas diariamente com a limpeza. “ Nossa parte estamos fazendo e esperamos que toda à comunidade colabore! É necessário que todos se conscientizem! O Governo está cuidando da saúde das pessoas ao manter a região limpa. A partir de agora vamos adotar medidas mais duras para quem for pego sujando as ruas da nossa cidade”, enfatiza.