Administração de Ceilândia promove mutirão contra a dengue

Equipes da Administração Regional de Ceilândia realizaram, nesta quinta-feira (7), uma grande operação de limpeza para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, zica, chikungunya e febre amarela, além de animais peçonhentos como ratos e escorpiões. Cerca de 45 toneladas de lixo e entulho foram retiradas das ruas.

A Feira do Produtor de Ceilândia foi contemplada com a retirada de dezenas de pneus velhos em desuso. Equipes da Administração também recolheram lixo e entulho das quadras da EQNP 10/14 e 16/20, no P Sul, e na Área Especial da QNO 8, no Setor O. Nos locais foi retirado todo tipo de material propício para o criadouro do mosquito da dengue como móveis velhos, utensílios domésticos, resto de obras, vasos e garrafas plásticas.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que a ação de limpeza na cidade visa à saúde da população, além de inibir locais que possam atrair animais peçonhentos e criadouros do mosquito da dengue. ” Nossas ações são diárias e permanentes em diversas localidades de Ceilândia. Estamos em constantemente monitoramento das regiões mais críticas com inspeções e limpeza, além do cercamento dessas áreas para combater o descarte de lixo nesses espaços”, enfatiza Marcelo Piauí.

Equipes da Administração também atuaram com recuperação asfáltica em diversos pontos da região administrativa entre elas na Via 04, Setor O, e na CNM 01, em Ceilândia Centro.

A Administração ressalta quem for pego sujando área pública poderá ser encaminhado à delegacia e responder por crime ambiental conforme legislação vigente.

Confira o que foi realizado:

Recolhimento de pneus na Feira do Produtor de Ceilândia;

Remoção de entulhos na EQNP 10/14, P Sul;

Remoção de entulhos na EQNP 16/20, P Sul;

Remoção de entulhos na QNO 8 Área Especial, Setor O

Recuperação asfáltica na via 04, Setor O;

Recuperação asfáltica na CNM 01, Ceilândia Centro;

Área cercada para combater lixo e entulho, na QNM 16, Ceilândia Norte.