Administração de Ceilândia realiza ação integrada para atender à população em situação de rua

A administração Regional de Ceilândia tem realizado, em diversos pontos da cidade, o acolhimento a moradores em situação de rua e encaminhado a serviços socioassistenciais do Governo do Distrito Federal. O principal objetivo da ação é atender a população de rua com políticas públicas, como serviço médico, encaminhamento para clínicas de reabilitação e até mesmo o retorno ao convívio familiar.

A medida é coordenada pelo Núcleo de Políticas Sociais da Administração de Ceilândia, que recebeu notificações da comunidade sobre pessoas que viviam nas localidades entre a Guariroba, P Sul e nas mediações do restaurante comunitário de Ceilândia.

*Acolhimento* – Atualmente os serviços apresentam abordagens sistemáticas, nas ruas e pontos de concentração onde vivem essa população, por profissionais amplamente capacitados da Administração, encaminhando-os para os núcleos de serviços e convivência e também para o novo alojamento montado no Estádio Regional de Ceilândia. O abrigo provisório é uma das medidas adotadas pelo GDF no enfrentamento ao novo coronavírus. .

Atualmente das 200 vagas oferecidas no alojamento, 66 já estão ocupadas.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que são muitas as causas que caracterizam a população em situação de rua, como vínculos familiares rompidos, inexistência de endereço fixo, insuficiência de renda, além da dependência de drogas.

“É importante ressaltar que as pessoas são convidadas a irem para o novo alojamento, mas, não são obrigadas a aceitar o encaminhamento. Em casos de recusa por problemas de saúde física ou mental, os profissionais acionam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio da Central 192, visando garantir acesso ao socorro, registrando em relatórios todas as providências tomadas. Estamos atentos em ajudar a quem mais precisa, dando dignidade a essas pessoas”, enfatiza Marcelo Piauí.

As ações contam com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, de equipes da Administração de Ceilândia, do Hospital Regional de Ceilândia e da Polícia Militar e o DF Legal, que garantem o apoio às operações. A previsão é que novas ações sejam feitas na cidade na medida em que haja a necessidade e a demanda da comunidade.

Além do atendimento da população de rua, o Núcleo de Políticas Sociais da Administração de Ceilândia também atende e acompanha pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

*Com informações da Administração de Ceilândia

Compartilhe isso: Twitter

Facebook