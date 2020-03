Administração de Ceilândia realiza diversos serviços de manutenção na cidade

Dando continuidade as ações de melhorias na infraestrutura da maior região administrativa do Distrito Federal, a Administração de Ceilândia realizou entre os dias 9 a 13 de março diversos serviços como Limpeza de terrenos públicos, desobstrução de boca de lobos, roçagem do mato, poda de árvores e operação tapa-buracos. Os trabalhos contam com diversas equipes que atuam em diversos pontos da cidade.

As benfeitorias realizadas fazem parte do mutirão de infraestrutura e conta com equipes próprias da Administração Regional e terceirizadas da Novacap. Os serviços estão sendo executadas conforme a solicitação da comunidade, dando prioridade as principais ruas e avenidas das regiões administrativas, além de atender demandas emergências.

Confira o que foi realizado entre os dias 9 a 13 de março:

· Limpeza de parada de ônibus QNP 5/9, 6/8, 10/14, 12/16, 9/13, 13/17, 16/20, 26/30, 30/34, 38 e QNN 18/20 e QNN 40;

· Implantação de ondulação na QNR em frente à Escola Classe 68 e na QNO 02/04, Setor O;

· Rebaixamento de meios-fios para acessibilidade na Escola Classe 18 EQNM 03/05, Ceilândia Sul;

· Acessibilidade na EQNO 05/07, Setor O

· Recuperação asfáltica nas ruas 01 a 13, no Condomínio Privê;

· Levantamento de recuperação asfáltica (tapa-buraco) nas quadras QNP 24, QNP 28, QNP 32 e QNP 36, Setor P Sul

· Recuperação asfáltica na Via EQNO 01/03 e 02/04 do Setor O;

· Recuperação asfáltica da QNM 19, Ceilândia Sul;

· Recuperação de estrada vicinal no núcleo Rural Alexandre Gusmão Incra 07 Gleba 03;

· Recuperação asfáltica na lateral da QNP 20;

· Recuperação asfáltica na EQNN 04/06 Ceilândia Sul;

· Recuperação asfáltica Avenida Hélio Prates;

· Poda de Árvore na QNR 03 Posto de Saúde n°12;

· Remoção de entulho no Condomínio Privê;

· Remoção de entulhos na EQNO 17/18 Expansão do Setor O;

· Retirada de entulho e galhas, no Centro de Ensino Médio 03;

· Roçagem manual na quadra 5/7 Setor O;

· Raspagem de campo na EQNN 08/10 na EQNM 1/3; Ceilândia Sul;

· Recuperação de bocas de lobo na QNP 27, P Norte;

· Roçagem de mato na 23° Delegacia de Polícia do P. Sul;

· Roçagem de mato na creche do Papagaio, na QNP 6/10.